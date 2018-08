Seega ei tekkinud kellelgi kahtlust, kui ta kõigepealt traktoriga lennuki stardisuunda sättis ja seejärel sinna sisse ronis. Lennuki käimasaamine oli talle lihtne ülesanne nagu ka stardirajale ruleerimine ja õhkutõus.

Lennukit asusid pärast õhkutõusu jälitama ka Portlandist startinud hävitajad. Häirekorras õhku tõstetud kaks õhukaitsehävitajat F-15 püsisid küll Russelli 76kohalise Bombardieri lähedal, kuid väidetavalt ei tulistanud nad seda kordagi ega teinud muud moel katset lennukiärandajat maanduma sundida.

Mees suhtles samal ajal raadioside vahendusel ning jutu järgi jäi mulje, et ta on ilmselgelt psüühiliselt ebastabiilses seisundis.

Kui lennujuhid temaga ühendust said ja hakkasid teda maandumisele meelitama, siis ütles ta neile, et on mänginud piisavalt kaua videomänge, et lennuki juhtimisest aimu saada.

„Ma ei tea, kuidas lennukit maandada. Mul polnud kavas seda teha,“ ütles üle tunni lennukiga õhus kummalisi pöördeid teinud Richard Russell lennujuhtidele, kellega ta oli peaaegu vahetpidamata vestelnud. Enne allakukkumist kasutas mees võimalust, et oma lähedaste ees vabandada.

„Palun vabandust kõigi nende inimeste ees, kes minust hoolivad. Nad arvavad kindlasti, et petsin neid, kui kuulevad lennukiärandamisest. Aga ma olen hingelt katkine poiss ja arvan, et mul on kindlasti mõni kruvi peas lahti. Poleks seda kunagi arvanud, aga nüüd tean.“

Minuteid hiljem prantsatas Bombardier maha hõredalt asustatud Ketroni saarel.

Keegi teine vigastada ei saanud, reisijaid lennukis ei olnud. Väiksemast maastikupõlengust saadi jagu.

FBI uurib lennukiärandamist ja selle põhjusi. Vähemalt esialgu on kohalik politsei kindel, et see ei olnud terroriakt. Lennujuhtidele jõudis Russell kurta, et peab rabama miinimumpalga eest ja on läbi põlenud.

Lähedased on šokis

Ta oli hell abikaasa ja pidas oma vanemaist ja sõpradest lugu, kinnitab Russelli perekond, kes on juhtunust šokis. Ka töökaaslastel pole tema kohta ühtegi halba sõna. „Ta naeratas alati ja oli väga viisakas,“ ütles üks töökaaslane telesaates.

Palk oli mehel küll väike, kuid pakkus hüvena võimalust täita oma unistusi – reisida koos abikaasaga. Tema Instagrami-lehel on fotosid Iirimaalt ja Mehhikost, suusaretkest Šveitsi, Prantsusmaa lavendliväljadest ja loomulikult Pariisist. Ta õppis sotsiaalala Washingtoni osariigi ülikoolis ja lootis, et hariduse edenes saab firmas parema töökoha või täidab oma teise unistuse – astub sõjaväkke ja saab ohvitseriks.

Oma abikaasaga tutvus Russell 2010. aastal Oregonis. „Me abiellusime aasta pärast ja vaid kuu hiljem avasime oma pagaritöökoja, mis sai abikaasa järgi nimeks Hannah Marie's Bakery. See oli üsna menukas, pidasime pagariametit kolm aastat enne, kui kolisime oma perekondadele lähemale Washingtoni osariiki,“ kirjutab ta sotsiaalmeedias. Pärast kolimist saigi mees tööle Horizon Airi.