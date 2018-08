Igal suvel Southwesterni firma heaks raamatuid müüvad eestlased kimbutavad USA elanikke, kes kahtlustavad, et eestlased on inimkaubanduse ohvrid. Texase osariigi raadiojaam KFOX14 on saanud korduvalt teateid ärritunud elanikelt, kelle ukse taha on saabunud eestlastest raamatumüüjad, kes üritavad neile õpikuid müüa. Facebooki-grupp "El Paso emad" sisaldab postitusi, kus selle üle kurdetakse. "Ma olin enda kahe lapsega üksi kodus, kui üks mees uksele koputas. Ta ütles, et naaber rääkis meist ja andis meie nime. Ma vastasin, et see pole teie asi," kirjeldab üks USA pereema.

Pereema väitis, et ta ei tundnud küll end ohustatuna, kuid müügimehe agressiivne ja järjekindel lähenemine häirisid teda. "Ma pidin neli-viis korda talle teada andma, et ta lahkuks," kurtis ema. "Küsisin temalt, et millise kooli või organisatsiooni esindaja ta on, aga ta ei vastanud. See oli minu jaoks ohumärk."

Teine El Paso elanik tunnistas, et tal oli väga raske ei öelda ja nii sõlmis ta müügimehega lepingu - 20 dollarit kuus iga kuu raamatute eest.