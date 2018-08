„Muljed on võimsad,“ õhkab „Kremli ööbikute“ esietenduse järel muusik Evelin Samuel-Randvere, Jaak Joala õpilane. Teda kehastas laval Saara Kadak.

„Need kõik olid väga kihvtid tegelased ning Jaagu stseenid õpilastega olid väga lustlikud. Fiktiivsed sündmused, aga tegelaskujud olid suhteliselt sarnased meie endiga, riietus aga väga sarnane. Maikeni kuju oli lausa üks ühele, alates kostüümist ja lõpetades miimikaga! Mind valdas igal juhul rõõmus elevus.“

Et Tartu uus teater võttis ette Joala loo jutustamise läbi tema laulutekstide, oli Evelinile meeltmööda. „Tulin siia väga suure ärevusega, kuna Jaak oli minu jaoks väga oluline inimene,“ tõdeb ta. „Ärevus asendus aga väga kiirelt positiivsete emotsioonidega. See lavastus oli väga maitsekalt tehtud ning ehkki tegelased olid reaalsed inimesed, polnud tegijad sisse toonud päriselt juhtunud sündmusi. Mulle selline lähenemine meeldib, sest „Kremli ööbikud“ säästab nii Jaagu fänne kui ka lähedasi. Neid inimesi, kes on Jaaguga emotsionaalselt seotud, on ju päris palju.“