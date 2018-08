„Me peaksime ajakirjanikena oluliseks pidama, et sõnadel on tähendus ja on täiesti imetlusväärne, kuidas „Kremli ööbikute“ autor Ivar Põllu andis Joala laulude sõnadele sellise tähenduse, millele ma enne ei olnud mõelnud,“ mõtiskleb tippajakirjanik Toomas Sildam pärast „Kremli ööbikute“ esietenduse vaatamist. „Tipp oli muidugi „Unustuse jõel“ – selles kontekstis oli see midagi muud kui tavaliselt!“ Ehkki esimese vaatuse järel hindas Toomas lugu mõnevõrra lihtsakoeliseks, on ta pärast teise vaatuse nägemist hoopis teisel meelel: „Mul on väga hea meel, et inimesi, kes ootasid ära ka teise vaatuse, oli nii palju – 2400. Ma poleks suutnud teist vaatust mõista, kui poleks esimest näinud, ning kui oleks vaadanud ainult esimest, oleks kõigest ilma jäänud.“

Et aga „Kremli ööbikud“ toob Narva tohutu publikuhulga, üle 2400 inimese igal etenduse õhtul, on Toomase sõnul võimas: „Kui me räägime kogu aeg, et Narva inimesed võiksid rohkem suhestuda Eestiga, siis hästi oluline on ka teistpidine suhestumine. Kui mõelda, et Tartu uus teater mängib „Kremli ööbikuid“ 11 korda, saalis on 2444 inimest, siis vaatab seda kokku ligi 27 000 inimest. Osa neist pole kunagi varem Narvas käinud ja tulevad siia varem ning vaatavad siin natuke ringi. Teine osa pole siin tükk aega käinud ja tulevad jälle. „Kremli ööbikud“ on väga hea lõimumisprojekt, mille on teinud väike teater. Müts maha Tartu uue teatri ees!“