See, kas sotside kandidaat ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohale Rene Tammist on samast puust mees nagu riigihalduse minister Janek Mäggi, selgub küllap aja peale. Selliseid paralleele sunnib tõmbama mõlema ministri – üks veel ametisse kinnitamata, teine samuti üsna uus nägu valitsuskabinetis – senine karjäär lobistina. Tõsi, kui Tammist on seni üsna kitsalt tegelnud energeetikaküsimustega, siis Mäggi tööpõld suhtekorraldajana on olnud tunduvalt laiem. Või oleks õigem öelda, et ikka veel on, arvestades tema ülestunnistust, et tal on ministriametiski ette tulnud suhtekorraldajatest töötajate nõustamist.

Võib ennustada, et jälgi võimalikust huvide konfliktist ajavad ajakirjanikud ka Tammisti puhul. Iseasi, kui palju põhjust Eesti Taastuvenergia Koja senine juht meile selleks annab. Et energeetikateemad on enam majandusministri rida ja Tammist on lubanud, et põhirõhk läheb e-riigi arendamisele, koostööle start-up’idega, ettevõtete ekspordi suurendamisele ja hoonete energiatõhusamaks muutmisele, siis võib vaid loota, et järgmise poolaasta jooksul selliseid küsitavaid olukordi ei tekigi. Küll aga jättis ilmselgelt tegutsemistahet täis Tammist kasutamata võimaluse tõmmata pidurit eelkäija sellisele kehvasti põhjendatud algatusele nagu üürimajade programm.

Ent põletavaim küsimus on, miks just Tammist. Erinevalt alles hiljuti tervise- ja tööministriks saanud Riina Sikkutist on ta küll staažikas sots, ent laiemale avalikkusele enam-vähem sama tundmatu nimi. Kuna ministriks saav Tammist teatas samal ajal ka oma kavatsusest kandideerida riigikogu valimistel, loodab erakond temast ilmselt uut häältemagnetit. Kas veidi enam kui kuus kuud on piisav, et tema häältesaaki võrreldes 2011. aastal saadud 135 häälega mitmekümnekordistada?

Ettevõtlusministri portfelli pakkumine Tammistile oli parteijuht Jevgeni Ossinovski julge otsus ka selle poolest, et oma järge ootas veel mitu nimekamat sotsi. Kas viimased tunnustavad juhi ettenägelikkust uute poliitikatähtede vormimisel või näeksid pigem kedagi teist neid otsuseid langetamas, võib pikas perspektiivis otsustada Ossinovski jätkamise erakonna juhina.