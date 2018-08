Tallinlasi tabab pidevalt turul ebameeldiv pauk – nimelt on turuputkade katused nõnda madalal, et pikemat kasvu ostlejad löövad pead valusasti ära.

Nõmmekate Facebooki grupis on sel teemal suisa aruteluks läinud. Üks kasutaja teab rääkida, et turul on markiiside konstruktsioonide kõrgus on ca. 1,80–1,85 cm. "Ise olen 1,82 – sain korraliku kolaka. Kas ise loll ja peabki asi nii olema? Ehitise kasutusloa eelduseks on vastavus ehitusnormidele, eriti avalikkusele avatud ehitiste osas. 1,80–1,85 konstruktsiooni kõrgus minuteada küll mingile normile ei vasta, kodus on uksed vähemalt 2 m, avalikes kohtades kõrgemad. Kuskilt mingeid hoiatusi ka ei paistnud, konstruktsioonide tähistamisest rääkimata," pahandab ta.

Mitmed viitavad ka tehnilise järelvalveameti nõuetele, kus on selge sõnaga öeldud, et ehitis peab olema ohutu.