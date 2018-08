Vasakpoolsete liberaalide mõttekäikudest on ühel traditsiooniliste vaadetega pereisal või pereemal keeruline aru saada. See, kui lasteaias pajatatakse kujunemisjärgus ajuga mudilastele kahe pulliga veiseperest, on täiesti normaalne. Kui Facebook sulgeb peret, kogukonda ja riiki kaitsva Varro Vooglaiu konto, siis on seegi igati õigustatud, sest meesveiste abielupaar võib muidu solvuda.

Monopoolses seisus Facebook süüdistas Vooglaidu vihakõnes ja blokeeris 30 päevaks tema konto. Vihakõne seisnes selles, et ta jagas aasta tagasi Eesti Päevalehes avaldatud teda pilavat Andrus Kivirähki artiklit.

Nagu Vooglaid ütles, on olukord ühelt poolt murettekitav, kuid teisalt on nüüd inimestel võimalik veenduda, kui absurdseid vorme Facebookis käiv ideoloogiline tagakiusamine ja massiline pealekaebamine võtab.

Paraku ei ole Vooglaid ainus inimene maailmas, kellele üha laienev grupp libademokraate dikteerib, mida tohib öelda ja mida mitte.

Mingi müstiline ülemaailmne jõud tahab sõnavabadusele ja seega ka vabadusele lõpu peale teha. Selles pole midagi halba, kui feministid, homoseksuaalid või teised – nüüd juba peavoolu arvamusliidrid –, ei luba Vooglaiu seisukohti oma koduleheküljele. Küll aga on midagi ikka väga mäda, kui oma arvamust ei tohi avaldada omaenda koduleheküljel. Muidugi jääb alati võimalus minna sügavale metsa ja seal täiest kõrist karjuda. Seda eeldusel, et keegi ei kuule su mõttevälgatust ega viska sind metsast välja.