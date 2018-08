Kuidas soovitab tarbijakaitseamet käituda reisijatel, kellele antakse lennu hilinemise või ärajäämise korral kohapeal täitmiseks blankett, mis lubab tekkinud kahju hüvitamist kindlas summas ja millega kinnitatakse hilisematest pretensioonidest loobumist? Kui tagantjärele ilmneb, et reisijal olnuks võimalus saada suuremgi kompensatsioon, siis millised on tema võimalused õiglase hüvitise väljanõudmiseks, kui ta täitis ja allkirjastas nimetatud blanketi?

Pille Kalda, tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert: Kokkulepe, mille sõlmimise võimalust lennujaamas pakutakse, ei välista reisija õigust nõuda lennuettevõtjalt Euroopa Liidu määruses (lennureisija õigusi puudutav eriregulatsioon – EL määrus 261/2004) sätestatud hüvitist. Nimelt näeb EL määrus ette, et kui reisija on võtnud vastu väiksema hüvitise, näiteks seetõttu, et teda ei ole tema õigustest korrektselt teavitatud, on reisijal ikkagi õigus vajalikele menetlustele, et saada kätte lisahüvitis.

Reisijatel tuleks lennuhüvitise saamiseks kõigepealt pöörduda lennuettevõtja poole. Kui lennuettevõtja ei vasta või keeldub hüvitise maksmisest, siis saavad reisijad esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile.