Avariipaiga lähikonnas elav mees rääkis Õhtulehele: „Nägin, kuidas umbes 2,5–3 kilomeetrit enne õnnetuspaika pidas see lõbus seltskond auto kinni ja tegi põiepeatuse. Naine pandi rooli, aga ta ei saanud autot esialgu käima ja ütles, et pole ammu sõitnud. Kaks meest istusid veel auto katusele, kiirus oli siis küll väike, auto venis edasi, kui nad katusel sõitsid. Paarisaja meetri pärast auto peatus, ilmselt vahetati naine juhikohalt välja.“

Ühelgi autos viibijal ei olnud kinnitatud turvavöö. „Õnnetuse tagajärjel paiskus autost välja ees istunud naine, kes oli juhi elukaaslane. Turvavöö oleks võinud päästa tema elu, paraku suri naine saadud vigastustesse sündmuskohal,“ sõnas välijuht. Autot juhtinud 36aastane mees ja taga istunud kolm meest said viga ning toimetati haiglasse.

Väidetavalt oli seltskond pärit Koselt, ent tulnud Järlepalt peolt. „Kogu autos olnud seltskond, kaasa arvatud autojuht, oli tarvitanud alkoholi. Nad olid sõitnud peokohast kodu poole,“ rääkis Rapla politseijaoskonna välijuht Alar Smirnov.

„Kõik aktsepteerisid purjus peaga autosõitu ega võtnud ette midagi, et juhti sõitu alustamast takistada ja kõik olid nõus istuma autosse, mille roolis on joobes inimene. Kui on ette teada, et peale pidu on ilmtingimata vaja autosõit ette võtta, leppige seltskonnas eelnevalt kokku, kes on kaine ja teid turvaliselt tagasi koju sõidutab,“ ütles Smirnov.

Õnnetus juhtus asfaltkattega hea nähtavusega teelõigul, kus lubatud maksimaalne sõidukiirus on 90 km/h. Järsk kurv, kus auto teelt välja sõitis, on aga kohalike seas tuntud ohtliku avariipaigana. Ühe mehe sõnul mäletab ta siin kaheksat avariid viimaste aastate jooksul. Küll aga on see kurv seni ohtlikuks osutunud talvise libedusega.

„Tean, et see on ohtlik kurv. Auto kiirus pidi olema üle 90, et sellest järsust kurvist välja sõita,“ arvab avariipaiga lähikonnas elav mees.

Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.