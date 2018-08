„Oli asju, mis meeldisid väga, oli asju, mida saaks ehk paremini teha – muljed on sestap erinevad,“ naeratab muusik Koit Toome pärast Tartu uue teatri lavastuse „Kremli ööbikud“ esietendust. See, et teksti autor Ivar Põllu ka Koidu laulu sisse ja lavale kirjutas, toob Koidu näole muige: „Ega ma ennast lavalt ikka ära tundnud küll! Aga fiiling, mille publik sai, oli minu meelest õige.“

Olukorrad ja mõttevahetused, mida „Kremli ööbikud“ Jaak Joala ja teiste Venemaa lavasid pidi rännanud Eesti artistide loo jutustamiseks kasutavad, on eelkõige fiktsioon. Eelkõige see stseenide jada, kus laval tegutsevad noorlauljad Koit Toome, Evelin Samuel, Janika Sillamaa ning Maiken, keda kehastavad Tambet Seling, Saara Kadak, Maria Annus ning Katrin Pärn. „Tõesti, see on enamalt jaolt muinasjutt, sest selliseid situatsioone ning intriige, mis meie stseenides ette tuli, pole kunagi toimunud,“ ütleb Koit, Joala õpilane ja sõber. „Vaatasime üksteisele nende stseenide ajal üllatunult otsa, et ohhoo, väga põnev! Laias laastus aga lavastus mulle meeldis, nii terviku kui ka fiilingu poolest. See kõik andis õige tunde ning aitas natuke avada nii Jaagu kui ka teiste muusikute hingeelu ning muusikaäri telgitaguseid.“

Koit möönab, et jäi nähtuga vägagi rahule, sest tundis oma mentori selles lavaloos ära. „Mulle meeldis kõige rohkem Juss Haasma, kes kehastas seda vanemat Jaaku, keda ma tunnen kõige paremini,“ lausub ta. „Juss kogu oma oleku, baretiga ja mustas kostüümis oli Jaak mis Jaak. Ehk olid need Jaagu enda riidedki! Võimalik! Vaatasin, et see Jaak oli nii üks ühele, et täiesti lõpp! Jussilt supertöö!“ Peaosa täitnud Märt Avandi suhtes on Koit leebe: „Mulle Märt meeldis. Ning noort Jaaku mänginud Priit Strandberg ka meeldis. Eks näitlejad laulavad Jaagu lugusid omamoodi, aga tunne oli õige. Publik sai aimu toonaste muusikute elust, parasjagu oli ses lavaloos ka kibestumise teemat, mis aitab mõista, miks Jaak lõpuks sääraseid valikuid tegi. Laias laastus mulle väga meeldis.“

SÕIDAME! Muinasjutulisi pilte sõitudest, kus esiistmel õpetaja Joala (Juss Haasma) ning Koit Toome (Tambet Seling), taga kilkamas Maiken (Katrin Pärn), Janika Sillamaa (Maria Annus) ja Evelin Samuel-Randvere (Saara Kadak), pole päriselus kunagi nähtud. Teatris aga näeb. (HENRY GRIIN)

Näitleja Tambet Seling, kes „Kremli ööbikutes“ Koitu kehastas, sai muidugi pärast kolleeg Toomelt märkuse. „Mul oleks pidanud ikka potisoeng olema, see Code One’i aegne potisoeng!“ naerab Koit. „Sel juhul olnuks mu kuju ajastutruum. Aga täiesti super oli Katrin Pärna tehtud Maiken: see oli nii üks ühele! Maiken ütles, et ta vaatas nagu iseennast kõrvalt. Ning Janikat kehastanud Maria Annus oli väga lahedalt Janika maneerid ära õppinud – sai kohe aru, et tegemist on Sillamaaga!“