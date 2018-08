Mõned aastad tagasi andis keegi tundmatu harrastusnäitleja oma sketšis mõista, et seriaalis "Õnne 13" ei juhtu ega hakka juhtuma aastate jooksul midagi kui midagi. Toomas Kirss vaidles ägedalt vastu, et misasja, sel tänaval on ju täiega eluvaim sees. Ega trall ei pea alati ja igalpool käima vahetpidamata. Eestis ei peagi elu olema nagu maailma suurlinnades või Hollywoodis, kus actionit on 24/7. Ja kas me tegelikult tahamegi igapäevaselt ainult adrenaliini najal elada? Ma ei saagi aru, millal selline radikaalne muutus toimus, et me järsku soovisime oma ellu tohutult palju riski.



Elu on Eestis ikka täitsa pööraseks läinud - Lõuna-Eestis sahistavad boamaod looduses vabalt ringi, Jõgevamaal sajab mündi suuruseid raheterasid alla ja tappev kuumalaine otse Aafrikast kuulutaks justkui maailmalõppu. Eriti masendavaks on muutunud liikluskultuur, traagilisi õnnetusi juhtub üle päeva. Tallinnas on uueks trendiks saanud ka teiste inimeste pihta tulistamine ning poliitikute mängud sarnanevad juba "Kaardimaja" süžeedele. Kui nii edasi läheb, siis aasta pärast võiks Toomas Kirss lavastada uue seriaali "Maailmalõpp algab Eestist". Kas sellist Eestit me tahamegi? Mina tahan turvalist kodumaad, kus ma tunnen end kaitsult ja ohutuna.



Ma ei väsi rääkimast sõpradele ka oma bussijuhi-sagast. Ma olin Eestis käimas ja sõitsin sugulastele külla. Püüdsin umbses ja palavas bussis pisut puhata, kuid ei saanud, sest bussijuht rääkis valjult mobiiliga ja seda loomulikult sõidu ajal. Olin sellest kohutavalt häiritud. Tundus justkui ripuks mu eluke hapra juuksekarva otsas. Mul ei ole vaja end turvavööga tihedalt tooli külge aheldada. Bussisõit ei ole karussell, mille peal tuleks adrenaliinilaks kätte saada.

Aga heatahtlik ja tagasihoidlik eestlane nagu ma olen, siis mind on õpetatud inimestest ainult selja taga rääkima. Ei hakanud märkust sealsamas tollele ajudeta bussijuhile tegema. Hoopis filmisin teda iga kord, kui mobiil helises ja mees lobisema kukkus. Väljudes naeratasin talle mesiselt, aga nii kui õue sain, esitasin kohe kaebuse bussifirmale. Panin videolõigu ka oma Facebooki üles, et probleem laiemat kõlapinda leiaks. Tänavu on liikluses juhtunud nii palju õnnetusi ja just roolis telefoniga rääkimine on üks sagedamatest põhjustest. Kui bussijuhil on igav ja ta tahab oma argiellu elevust, siis mingu parem Elronisse rongijuhks, need liiguvad nagunii automaatjuhtimisel.

Ma avaldan kaastunnet kõigile, kes kaotanud lähedase, aga palun öelge mulle, kuidas inimene või auto jääb rongi ette? Minu madal IQ ei saa sellest aru. Raudteed on väga hästi märgistatud ju. Ja rong ei hüppa nurga tagant välja sama ootmatult, kui liputaja Kadrioru pargi puude tagant. Juba eemalt on näha ja kuulda, kuidas suur metallelevant mürinal sinu poole liigub. Ma olen võib-olla veidi halastamatu, aga rong ei sõida kellelegi otsa, inimesed ise "jäävad" masina ette. Ma alati vaatan vasakule ja paremale enne, kui üle tee lähen, eriti paikades, kus seda lubatud ei ole. Eluke on mulle väga armas. Kas autojuhtidel on Vin Dieseli kompleks küljes "Kiirete ja Vihaste" filmidest, et võetakse selliseid jubedaid riske, kui rongi eemalt nähakse - vin vin, jõuan enne üle või mitte? Kui tahad ellu adrenaliini, siis mine kabista naabrimehe naist ja vaata, mis edasi saama hakkab.