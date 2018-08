Riigi ilmateenistus lubab lähipäeviks vihma ja jahedamat ilma, kuid algava nädala teiseks pooleks peaks temperatuur taas 25 kraadi kanti tõusma. Norrakte portaal yr.no nii optimistlik ei ole, nemad lubavad meile järgmise nädala vältel vahelduva pilvisusega ilma ning maksimaalselt 20 soojakraadi.

Esmaspäeva öö on madalrõhkkonna mõjul sajuhoogudega, päeval madalrõhkkond kaugeneb ja tõusva õhurõhu foonil on vihmahooge hõredamalt (saju võimalus 25%, kohati 50-60%). Tuul puhub öösel edelast ja läänest ning puhangud ulatuvad kuni 18 m/s, päeval on lääne- ja loodetuule puhanguid kuni 15 m/s, õhtul tuul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 10..14, rannikul üle 15, päeval 18..21°C.

Ilm esmaspäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Teisipäeva öösel tugevneb kõrgrõhuhari ja muudab taeva selgemaks. Öösel ja ennelõunal on saju võimalus väike (~25%). Pärastlõunal läheneb Rootsi lõunaosast väike madalrõhkkond ja õhtul võib selle eel liikuv vihmasadu Liivi lahe ümbrusse jõuda. Tuul pöördub üle lõuna idakaarde ning pärastlõunal tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul üle 15, päeval 19..24°C.