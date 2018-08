Lauljatar Lepatriinu ehk Triinu Paomets nimetab end Delfi Naistekale antud intervjuus feministiks ning ütleb, et usub meeste ja naiste võrdsusesse.

“Kui keegi ütleb mulle, et “sa oled naine, mine kööki ja tee mulle süüa”, siis anna andeks, aga ta saab kohe lataka,” ütleb ta kirglikult. “Ma olen sellisel määral feminist ning usun, et kõik on võrdne — ela ja lase elada, sest see, et meil on erinevad kehad ja mõtlemised, ei tähenda, et me oleme erinevad. Aga seda öeldes mainin ka ära, et ma väga hindan džentelmene, härrasid, kes avavad mulle uksi ja panevad mantli selga. Anna mulle üks härrasmees, kes ajab mind naerma ja ma olen kohe müüdud!”

