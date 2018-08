Evelin Ilves meenutab oma kolumnis Toidutare.ee vahendusel, kuidas ta esileediks oleku ajal otsis turvatunnet tekitavaid rutiine ning kuidas ühed erilisematest neist olid pühapäevased pannkoogihommikud, millest said osa kõik riigipea heaks tööl olevad inimesed.

„Kui su elus puudub rutiin – mis on paljude inimeste suur unistus – hakkad paratamatult otsima võimalusi omale rutiine luua. Sest see tekitab turvatunnet. Korrapärane rütm on õdus ja mugav. Nii said pannkookidega pühapäevahommikud presidentuuri ajal mulle üheks armsatest rutiinidest,“ nendib Evelin.

„Eriti tore oli, et maakodus oli pühapäeviti laua taga vähemalt üheksa maiast suud – kutsusime ka tööpostil olevad julgestajad, kel võimalus oli, meiega sööma. Nii tekkis toredat rahulolu söögituppa alati rohkem.“

