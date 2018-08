Paasi sõnul pidurdas buss pool tundi pärast sõidu algust äkiliselt, rammis kõrvalteelt talle ette sõitnud väikeautot, kaotas juhitavuse ja põrutas bussijuhi pingutustest hoolimata kraavi poole. „Mu esimene mõte oli – jääks me ometi teele! Ei jäänud. Siis hakkas inertsist edasi liikuv buss külili vajuma. Kui meil poleks olnud turvavöö kinnitatud, oleksime lennanud bussis ringi nagu kartulikotid, ning kukkunud otsa üksteisele ja sellele naisele, kes oli teisel pool vahekäiku," kirjeldab Paas. Ta usub, et ilma turvavöödeta oleks nad kukkunud vastu bussiakent, mis oli surutud vastu metsaalust.

Buss paiskus kokkupõrke tagajärjel kraavi ja vajus külili. Avariiline sõiduauto jäi teele. Paasi sõnul oli see tohutult õnnelik õnnetus: bussis olijatest said vaid mõned muhke ja kriime. Ta usub, et ilmselt oli see nõnda tänu sellele, et suurem osa reisijatest olid kinnitanud turvavöö. Möödasõitjad tulid õnnetusse sattunutele kohe appi ning politsei ja kiirabigi saabusid peagi. „Bussijuht, reisijad ja möödasõitjad olid üksteise suhtes abivalmis ja politsei-pääste ruttu kohal,“ sõnab Paas.

„Hiljem, kui inimesed olid üksteist ja asju bussist välja aidanud, tänasin rahva ja ametiasutuste vahel asjalikult toimetanud Simple Expressi bussijuhti. Temagi jäi imekombel terveks,“ lausub Paas. „Patsutasin teda õlale ja ütlesin: „Mul on väga hea meel, et te olete terve!“ Hallipäine vana mees vastas rahulikult: „Mis mina, ma olen lihtne töömees! Kõige olulisem on, et teie olete terved. Mul on väga kahju, et üldse nii juhtus. Te olete meie kliendid ja me peame teie eest hoolt kandma!““

(Kalle Paas)

Haiglasse viidi kaks inimest

Sündmuskohal töötanud avariipolitseiniku sõnul sai seitse reisijat kannatada. Ühe vigastused olid raskemad ja meedikud viisid ta tervisekontrolliks haiglasse. Teistele osutati esmaabi kohapeal. Õnnetuses sai viga ka sõiduautos üksi viibinud eakas naine. Temagi viidi haiglasse. Vigastustest pääsenud reisijatele kutsuti järele asendusbuss, mis viis nad sihtkohta.

Õnnetus juhtus sirgel teelõigul, kus nähtavus ja ilmaolud olid head. Tartu jaoskonna avariipolitseinik Rando Jõemets sõnas, et eakas autojuht ei pruukinud ristmikule jõudes peateel liikunud liinibussi kuigi hästi tähele panna, ning eeldas, et võib soovitud manöövri sooritada. „Kas mitme vigastatuga lõppenud raske avarii puhul on veel asjaolusid, mis võisid seda soodustada, uuritakse alustatud menetluses,“ ütles ta.