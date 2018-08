Laupäeval Mustvee vallas Raja külas põrkasid omavahel kokku liinibuss ning sõiduauto. Avarii hetkel oli bussis 38 reisijat, kellest seitse said viga. Teiste seas viibis bussis ka Tartu kultuuripealinna projektijuht Kalle Paas, kes ütleb avariile tagasi mõeldes, et nõnda õnnelik sai see olla vaid tänu turvavöödele. "Sõitsime täna Narva, teatrisse," kirjeldab Paas, miks ta bussis viibis. "Ma üldiselt panen alati turvavöö kinni, kus iganes ma ka pole, aga täna unustasin: jäin midagi telefonist lugema. Kuid Alina oli endale kogemata minu vöö peale pannud ning neid ümber vahetades tuletas asja mullegi meelde. See oli õnn." Paasi sõnul tegi buss pool tundi pärast sõidu algust väga äkilise pidurduse, rammis kõmakaga kõrvalteelt ette sõitnud väikeautot ja põrutas bussijuhi pingutustest hoolimata juhitavuse kaotanult kraavi poole. "Mu esimene mõte oli - jääks me ometi teele! Ei jäänud. Ja siis hakkas inertsist edasi liikuv buss külili vajuma. Ja kui meil poleks olnud turvavöid, oleksime lennanud bussis ringi nagu kartulikotid ja kukkunud üksteise ja selle naise otsa, kes oli teisel pool vahekäiku ning vajunud vastu metsaalust surutud bussiakent."

Paasi sõnul oli tegemist tohutult õnneliku õnnetusega. Ta usub, et ilmselt sai see nõnda olla vaid tänu sellele, et suurem osa reisijatest olid kinnitanud turvavöö: bussis olnud ligi 40st inimesest said vaid mõned muhke ja kriime. ÕNNETUSPAIK: Laupäeval Mustvee vallas Raja külas toimunud kokkupõrke tagajärjel paiskus liinibuss kraavi, sõiduauto jäi aga teele. Avarii tagajärjel sai viga kaheksa inimest. (Kalle Paas/ Erakogu)

Õnnetusse sattunutele tulid kiirelt appi nii abivalmid möödasõitjad kui ka politsei ja kiirabi. "Hiljem, kui inimesed olid üksteist ja omi asju bussist välja aidanud, tänasin rahva ja ametiasutuste vahel asjalikult toimetanud Simple Expressi bussijuhti. Ka tema oli imekombel täiesti terveks jäänud," lisab Paas. Patsutasin meest õlale ja ütlesin: "Mul on väga hea meel, et teie terve olete!" Ja hallipäine vana mees ütles rahulikult: "Mis mina, ma olen lihtne töömees! Kõige olulisem on, et teie olete terved. Mul on väga kahju, et üldse nii juhtus. Teie olete meie kliendid ja meie peame teie eest hoolt kandma!" Kokku said viga kaheksa inimest Politsei kirjeldas laupäeval, et esialgsetel andmetel oli sõiduautot Hyundai juhtinud 81aastane naine tähelepanematusest keeranud kõrvalteelt ette peateel Tartust Jõhvi suunas liikunud SEBE liinibussile, mida juhtis kaine 66aastane mees. Kokkupõrke tagajärjel paiskus liinibuss kraavi ning vajus külili, avariiline sõiduauto jäi teele.