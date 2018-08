„See on tugev savipinnas. Arvestades raketi alumiiniumkonstruktsiooni, ei oleks see saanud meie hinnangul kuuest meetrist sügavamale tungida,“ lausus Saar.

Pärast kontrolli taastati ala niivõrd, kui see oli võimalik, ja jätkati ligi poolekilomeetrise diameetriga ala visuaalset kontrolli. Paraku ei andnud seegi tulemusi.