Kulturisti ja treeneri Argo Aderi pruut Maarja Kerner annab Instagramis märku, et temast on saamas proua Ader. Naine postitas pildi oma tüdrukuteõhtust ning poseerib sellel uhke punase Ferrariga.

Diskussioonidest armuleegini läks umbes poolteist kuud. "Nägin unes, et olin temaga koos ja ma tahtsin teda suudelda unes. Kõik see toimuski nii reaalselt ja järgmine päev ma tahtsin seda realiseerida," tunnistas mees.

Kerneriga kohtumise ajal oli Ader veel abielus oma eelmise kaasa Reinega. Mees on tunnistanud, et kui endine abikaasa poleks vastu võtnud otsust lahutada, olekski ta vist kahe naise vahel pendledama jäänud. Ader on nentinud aga ka seda, et tema abielu purunemise üheks põhjuseks oli ka kindlustuspettuse juhtum.

Selle aasta aprillis sündis Maarja ja Argo perre ka nende esimene laps, pisipoeg Ron Braiton Ader. Aderil on eelmisest abielust samuti kaks poega, 15aastane Rasmus ning 25aastane Jarmo. "Kindlasti praegusel momendil olen teadlikum ja küpsem mees ning võtan lapse sündi hoopis hingelisemalt. Oli väga tore taas isaks saada," rääkis Ader pärast lapse sündi Õhtulehele.