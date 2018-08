Püüdsime Paide arvamusfestivalil kinni Sotsiaaldemokraatliku partei esinumbri Jevgeni Ossinovski, et küsida tema arvamust Reformierakonna valimislubaduse kohta, mis näeks ette igal inimesel oleks kasutada 500 eurot tulumaksuvaba miinimumi.

"Tõepoolest, et kas on see tõesti kõige aktuaalsem probleem, et kõige jõuakamale kümnendikul on heaolus midagi puudu, et peaks neile iga kuu 100 eurot kinkima 200 miljoni euro eest," ütles Ossinovski.

"Kindlasti saaks seda investeerida selleks, et Eesti haridust paremaks teha, kindlasti saaks selle arvelt vähendada märkimisväärselt ravijärjekordasid, nii, et neid tõsiseid ja päris sotsiaalseid probleeme, neid probleeme kuhu saaks Eestis investeerida on palju," selgitas Ossinovski, lisades, et lisarahastust vajavab ka Eesti teadusmaastik. "Kõige jõukamatele inimestele maksukingituse tegemine kindlasti minu hinnangul ei ole ei mõistlik ega õiglane," rõhutab ta veelkord.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe sõnul on valimisplatform veel töös. "Üks teema, millele me oleme tähelepanu juhtinud on omastehoolduse reform, et need eakad inimesed, kes enam iseseisvalt toime ei tule saaksid vajadusel pensioni eest hooldekodusse. Selle reformi maksumus on muuseas suhteliselt odavam, umbes 40 miljonit aastas, aga kindlasti on ta olulisem sotsiaalne probleem, kui näiteks kõige jõuakamale kümnendikule võiks raha juurde kinkida," ütles Ossinovski.