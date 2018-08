"Alustame juttu kaugemalt. Jõuame aega aastaga 2016. Sel ajal töötas ta Tallinnas asuvas stripiklubis, usun et nii mõnigi klient on ta ära tundnud. Ajal mil ma vanglas olin, keppis ta teisega, kelle kontakt ta telefonis (vähemalt enne oli) kandis nime Põlva mees. Lühidalt öeldes kes korra l*** see igavesti l***. Kui sain teada tema tegudest, muutus minu suhtumine temasse kardinaalselt.

Õhtulehe beebiblogi autor Helen kirjeldas enda viimases postituses pikalt käärima läinud suhteid enda lapse isa, Kalvi-Kallega. Heleni sõnul on Kalvi-Kalle jaoks pidutsemine ja traktorite remontimine olulisem kui lapsega tegelemine. Lisaks kannatavat Helen Kalvi-Kalle vihahoogude ja sõimu all. Kalvi-Kallel endal on asjast hoopis teistsugune nägemus. Noormehe sõnul mängib Helen süütukest, aga selja taga keerab s**** kokku.

Aastal 2017, kui ta sai Eestis tuntuks, tekkisid pidevalt probleemid temaga. Isegi oli mingi uudis kuskil, kus ta ütleb, et lahkumineku põhjus on minu avalikkuse ees figureerimine. Alles hiljaaegu, mõeldes tema tolleaegsetele sõnadele, sain aru, et tegelikult tahtis tema olla see, kes saaks kogu aeg pildis olla, kuna ma tegin asju mis meediale huvi pakkus, jäi tema ju varju. Muidugi oli neid probleeme kõvasti rohkemgi aga see selleks.

Kui ta jäi rasedaks, keelas mul läheneda jne 110 imet veel.. Kui tuli aeg kätte, kus ta pidi sünnitama hakkama, pöördus alles siis minu poole, muidu oli kogu aeg jooksus. Lühidalt öeldes, inimestega manipuleerida ta oskab, eriti kui tal on midagi vaja või midagi varjata.

Laps polnud veel 2 nädalanegi, kui ta käis juba pidudel (EBA ja õe lõpetamine). Peale nendes kohtades käimist, tekkis lapsel lööve, milles muidugi olin mina süüdi jälle. Aga ise pärast kirus haigla arste, ning kui kõik läks meediasse nii nagu asi oli, üritas kohe hakata asju siluma, et midagi välja ei paistaks.

Siis kui käisin lapsega jalutamas ja tegin pildi sellest hetkest kus laps oli ennast kreeni keeranud, et magama jääda, oli ilge teema üleval ja Helen ütles, et minui ma arsti juurde kes kirjutab tõendi, et ma võin lapsega olla ning diagnoosi mis mul viga on... Hallo, ükski arst ei saa tervele inimesele midagi kirjutada ega vea diagnoosi panna. Lapse lapsepõlve on ta nagunii ära rikkunud oma meediaga.

Isegi mul töökaaslased ja riigi asutuse töötajad naeravad heleni vaimuhaiguse üle ning nii mõnigi on küsinud, kuidas sellisega koos olen suutnud olla. Ega ma ei salga, pime olin, raisk, oleks ainult kaks aastat tagasi teadnud, milline ta tegelikult on, oleks ammu pikalt saatnud. Isegi otse olen öelnud, et meie vahel on kõik läbi... Algul on ilgelt rõõmus ja mõne päeva pärast hakkab vinguma jälle. Kohe näha, et oma isa tütar. Ilmselgelt mul kaob huvi, kui kogu aeg ketrab oma vinguviiulit.

Neid asju on veelgi väga palju, milles ta üritab mind mustata, aga ma ei pööra hulluks läinud isikule enam tähelepanu. Kuna ta tahtis nii väga üksikema olla, las ta siis olla. Ärgu vingugu kui raske jne on.

Seoses veel selle vankri teemaga, vanasti polnud mingeid tilulilusid, mis tänapäeval. Need, kes olid nõrgad, need surid, ja ellu jäid tugevamad ning kogu ühiskond oli tervem. Nüüd aga hoitakse isegi neid elus, kellel hing nagunii paelaga kaelas. Lõpetuseks... Võtaks uue naise, aga pole vana kuskile panna!"

Klubis käimine leevendab valu

Kalvi-Kalle lisas, et klubis peo panemine leevendab seda tohutut valu mida Helen on põhjustanud, käitudes lapsega nagu too oleks ainult tema oma.