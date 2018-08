Sündmuskohal töötanud avariipolitseinik selgitas, et liinibussis oli koos juhiga kokku 38 inimest. Bussis viibinutest sai viga 7 inimest, ühe vigastused olid raskemad ja meedikud viisid tema tervisekontrolliks haiglasse. Teistele bussireisijatele osutati esmaabi kohapeal. Õnnetuses sai viga ka sõiduautos üksi viibinud eakas naine, temagi viidi haiglasse ravile. Õnnetuses vigastustest pääsenud bussireisijatele kutsuti järele asendusbuss, mis reisijad soovitud sihtkohta viis.

Politsei selgitas, et esialgsetel andmetel oli sõiduautot Hyundai juhtinud 81-aastane naine tähelepanematusest keeranud kõrvalteelt ette peateel Tartust Jõhvi suunas liikunud SEBE liinibussile, mida juhtis kaine 66-aastane mees. Kokkupõrke tagajärjel paiskus liinibuss kraavi ning vajus külili, avariiline sõiduauto jäi teele.

Õnnetus juhtus sirgel teelõigul, nähtavus ja ilmaolud olid head. Teada on, et mõlemal avariis osalenud juhil on sõiduki juhtimisõigus.