Teatripaari Robert ja Maria Annus, kes löövad kaasa Jaak Joala elust rääkivas suvelavastuses "Kremli ööbikud", räägivad LP veergudel, et praegu on nende elus üks paremaid aegu.

Nii Robert kui Maria nendivad, et paarisuhet võib olla keeruline toimimas hoida, kui töökohad on erinevates linnades (Maria töötab Tartus Vanemuises ja Robert Tallinnas Draamateatris). Lisaks on mõlemal ülitihe ajagraafik ning näiteks ühise puhkusereisi planeerimine nõuab hulga vaeva.

Robert tunnistab, et kui tööd kasvasid üle pea ning nad enam iseendaga toime ei tulnud, läksid nad Lilleorgu Ingvar Villido juurde. Mõlemad kinnitavad, et pärast Villidolt saadud õpetusi on nende töövõime suurenenud.

Refereeritud artikli täistekst LP-s.