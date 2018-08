Reedel kella 15.33 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas F. R. Kreutzwaldi tn 29 juures, kus esialgsetel andmetel sõiduauto Audi A4, mida juhtis 37-aastane mees, sõitis tagant otsa ees aeglustanud sõiduautole Volkswagen UP!, mida juhtis 41-aastane mees, kes omakorda paiskus otsa tema ees peatunud sõiduautole Lexus IS220D, mida juhtis 1956. aastal sündinud naine. Volkswagenis kaasreisijana viibinud 36-aastane naine viidi AS Ida-Tallinna keskhaiglasse kontrolli.

Reedel kella 22.01 paiku juhtus liiklusõnnetus Harjumaal Vetla külas Perila–Jäneda mnt 18. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Volvo CX70, mida juhtis 44-aastane mees, otsa teed ületanud põdrale. Kokkupõrke tagajärjel põder hukkus sündmuskohal. Volvos kaasreisijana viibinud 41-aastane naine viidi Põhja-Eesti Rrgionaalhaiglasse.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.