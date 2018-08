Mobiiltelefonist mänginud muusika järgi Viru tänaval tantsinud neli last ärritasid üht kodanikku sedavõrd, et too munitsipaalpolitsei välja kutsus , kes noortele märkuse tegi. Kolmapäeval sai munitsipaalpolitsei teate, et Tallinnas Viru 9 juures keegi tantsib ja helistajale ei meeldi see.Asja kontrollima läinud mupo patrull tuvastas Viru 24 juures neli 13-15aastast last, kes tantsisid, muusika tuli mobiiltelefonist ,vahendas mupo pressiesindaja Meeli Hunt. Tantsinud lastega vesteldi ja selgitati avalikus ruumis viibimise korra põhimõtteid.Kui märkusest aru saadakse, on eesmärk täidetud, lausus Hunt.Lärmi peale kutsuti mupo välja hilisõhtul ka Ristiku põik asuva Nord Hosteli juurde. Kohapeal selgus, et lärmasid kolm narkomaani, kes olid autoga: politsei oli kohal ja pidas korrarikkujad kinni.