Eestis pole kunagi olnud nii kiiret elektrihinna tõusu, kui on juhtunud praeguse Keskerakonna juhitud valitsuse ajal, ütleb endine rahandusminister, praegune reformierakondlasest riigikogulane Aivar Sõerd (pildil), et kui varem nõudis Keskerakond riigi sekkumist, siis nüüd vaadatakse toimuvale ükskõiksusega.

Aasta 2013 kui Eesti elektriturg avanes, oli varasem suurim hinnatõus: elektrienergia kallines siis aastaga ca 40%, sellele järgneval paaril aastal oli hind isegi kerges languses, märgib Aivar Sõerd. "Praegune hinnatõus on kiirem, ainuüksi juulis kerkis elektri hind kuuga 13%. Vaatasin enda värsket elektriarvet, juuli käibemaksuta hind oli 5,632 s/kWT. Eelmise aasta juuli käibemaksuta hind oli 3,757 s/kWT. Paketti vahepeal vahetanud ei ole. See teeb aastaseks kallinemiseks 50% ja ees seisab aasta lõpu oodatav hinnatõus sellele otsa veel 30%.," räägib ta. Sõerdi sõnul anti Keskerakonna poolt varasematel aastatel menetlusse ka eelnõusid elektriaktsiisi langetamiseks, mis ei tähendanud midagi- aktsiisi osakaal on lõpphinnas väga väike, aga vähemalt sai näidata, kuidas seistakse tarbijate huvide eest. “Elektrihind ilma maksude, taastuvenergia ja võrgutasudeta loomulikult kujuneb turul, aga tähelepanuväärne on siin seejuures, et suurim hinnatõus on toimumas just Keskerakonna valitsuse ajal. Varem nõudis Keskerakond riigi sekkumist, nüüd las siis sekkuvad.”