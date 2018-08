Pärnu maakohus mõistis õigeks Haapsalus Nurme tekstiilivabriku endise omanikettevõttega seotud Stanislav Podžuki, kes väidetavateks maksukuritegudeks olla süüdistuse järgi moodustanud kuritegeliku ühenduse.

Väidetavalt esitati osaühingu PVMP-Ex maksudeklaratsioonides valeandmeid ja tehase toodangut müüdi fiktiivselt Lätti. Riik nõudis seetõttu kriminaalasjas tsiviilhagiga ligi kolme ja poole miljoni euro hüvitamist, vahendab ERR. Vandeadvokaat Aadu Lubergi kleinti Stanislav Podžukki süüdistati kuritegeliku ühenduse loomises, juhtimises, sinna liikmete värbamises, maksusüüteos ja kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesus. "Maakohus mõistis Stanislav Podžuki täies mahus õigeks. Klient on otsusega rahul, sest ta ei ole ennast algusest peale üheski süüdistuse episoodis süüdi tunnistanud," rääkis Luberg Õhtulehele. Koos Stanislav Podžukiga mõisteti õigeks veel viis inimest. Prokurör Indrek Kalda on öelnud, et kõigepealt ta tutvub kohtuotsuse põhjendustega ja seejärel saab viieteist päeva jooksul otsustada, kas on alust seda otsust edasi kaevata või mitte. "Kuna tegemist on juriidiliselt väga keeruka asjaga, kus on ka mitmed olulised tõendid ära langenud, siis tuleb ülejäänud tõendeid hinnata ja otsustada, kas kohus on piisavalt põhjendanud õigeksmõistvat kohtuotsust," kommenteeris Kalda ERRile. "Olen nõus prokuröriga, et tegemist oli väga keerulise ja mahuka kriminaalasjaga. Prokuratuuril on võimalik otsus vaidlustada. Kaitsja hinnangul on kohus oma järeldusi, mis viisid õigeksmõistmiseni, ka väga veenvalt põhistanud," sõnas Luberg.