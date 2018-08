Tuuliku püstitamine algas juuli alguses. Siis valmis tuuliku jalg ning hiidlasest tuulikumeister Viktor Tammsaar hakkas koos abilistega paigaldama tuuliku karkassi, tiibu, võlli ja teisi osasid. Saaremaa Muuseumi andmetel oli tuuleveski tavapärane Kuressaare kindluse osa. On teada, et 17. sajandil asus see praegusel läänebastionil, mis tollal kandiski Veski bastioni nime. Läänebastionil paiknenud tuulik hävis arvatavasti 1711. aastal, kuid 1787. aastal ehitas kohalik kaupmees Jelisar Beloussov tsiviilteenistuse valitsuse loal põhjabastioni suurtükitorni müüridele uue hollandi tüüpi tuuliku. Tuulik püsis sellel kohal novembrini 1795, mil see hävis tulekahjus.

22. Kuressaare Merepäevad toimuvad 9.-11. augustini Raiekivi säärel ja Kuressaare supelrannas. Territooriumil on kohal vanavara laat, messikeskus, Melumelu ala, Haakriku laat, lasteala, tühja kõhu sõprade ala, tänavatoidu ala ning loomulikult on platsis ka igat sorti laevad ja merekarud. Suur kontsertprogramm ja teised esinemised toimuvad Merelaval, Rannalaval, Mõttekojas ja Folgiplatsil. Muidugi ei puudu ka põnevad merelised tegevused, mängud ja muu vahva, mis merepäevade ja laadameluga kaasas käib.

Vallavalitsuse spetsialistide hinnangul tuulik bastionile ei sobi. Seda on märkinud ka Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker. Juba suve hakul ütles Mäeker, et alalist ehitusluba nad tuulikule anda ei soovi. Seega on esialgu antud tuulikule ajutine luba ja seda kuni paariks aastaks.

Kuid, kes meist ei teaks Eiffeli torni püstitamise saagat Pariisis, mis valmis 1889. aasta Pariisi maailmanäituseks, et sellega tähistada Prantsuse Revolutsiooni 100. aastapäeva ja mida pärast ehitamist peeti väga inetuks ja häbiväärseks. Torni omandiõigused pidid vastavalt lepingule minema 20 aasta möödumisel torni rajamisest Pariisi linnale, kes lubas selle kohe lammutada. Pärast Esimest maailmasõda pole aga torni lammutamise ideel enam laiemat kõlapinda olnud, sest sellest sai Pariisi tuntuim ehitis ja populaarseim turismiatraktsioon. Loodame, et nii juhtub ka meie Kuressaare bastioni tuulikuga.

Merepäevade teise päeva peaesinejateks olid tänavu Marko Matvere, Jaan Tätte, Liisi Koikson, Marek Sadam ja Terminaator eesotsas Jaagup Kreemiga. Nende kõigi jaoks on Saaremaa olnud alati väga eriliseks kohaks ja sestap sinna ka igal aastal rõõmuga naastakse.

Marko Matvere oli merepäevadele saabunud suisa oma ainulaadse imemasinaga.

Muusik ja näitleja Marko Matvere on juba aastaid sepitsenud ühe salaprojekti kallal, ehitades Eesti 100. sünnipäevaks hümnimasinat. Mees tutvustaski oma imemasinat tänavu veebruaris, vahetult enne Eesti sajandat sünnipäeva.

Tulemus on kaheksa tuubat, mida ühendavad kanalisatsioonitorud, ja kuhu annab õhusurvet kompressor. Mehe sõnul ongi see hümnimasin. Tööpõhimõte on nagu laeva udupasunal või rongivilel, ainult Matvere seadeldis on programmeeritud mängima ühte kindlat viisi, Eesti hümni. Nüüd on see omalaadne imemasin tuuritamas koos Matverega mööda Eestit. Kuressaare merepäevadel pandi imemasinale hääled sisse vahetult enne Tätte-Matvere-Koikson etteastet ja see oli tõepoolest muljetavaldav. Kõik kohal olnud koerad panid saba jalgevahel liduma.

Kuressaare Merepäevad jätkuvad ka laupäeval:

10.00 Merepäevade toidu ja food-trucki´de alad, laat, lastealatöötubade ja atraktsioonidega, paadid ja laevad, tänavamuusikud, kontserdid, mõttekoda, folgiplats ja meluala.

10.00 Optimistide regatt Kuressare Jahisadamas

10.30 Tänavakunstnik Anita Bertolami Lastealal

11.00 Tänavakunstnik Dan Le Man Folgiplatsil

11.00 Mälumäng “Meremälu” NB! kõik soovijad on oodatud osalema 4-5 liikmelise võistkonnaga. Osavõtuks vajalik 1 nutitelefon või tahvel koos mobiilse andmesidega. Mõttekojas

12.00 MEREAJALOOKONVERENTS “100 aastat merendust Saaremaal“ Spaa Hotellis “Meri”

12.00 Saare Vanade Kalade Regatile Kuressaare Jahisadamas

12.00 Tänavakunstnik Shiva Grings Rannalaval

12.00 Etendus “Meri Põlvini” Lastealal

12.00 Naisrühm Ritsikas, juhendaja M. Sillavee Folgiplatsil

12.30 SPARK makerlab töötuba”Torniinseneerija” Lastealal

12.30 Vestlusring „Peidus merepinna all – sukeldumine vrakkidele ja sukeldumine hüljestega”. Vestlusringi juhib Sander Kiviselg. Osalevad Mart Jüssi, Märt Kesküla, Maili Roio. Mõttekojas

13.00 Spordikomitee teatevõistlus auhindadega Lastealal

13.00 Orissaare väärikate rühm Jaaniroos ja noorte segarühm NOH, juhendaja A. Keerd Folgiplatsil

13.00 Kalanduse teabekeskuse töötuba lastele Messialal

13.30 Tänavakunstnik Anita Bertolami Rannalaval