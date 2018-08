Tuuliku püstitamine algas juuli alguses. Siis valmis tuuliku jalg ning hiidlasest tuulikumeister Viktor Tammsaar hakkas koos abilistega paigaldama tuuliku karkassi, tiibu, võlli ja teisi osasid. Saaremaa Muuseumi andmetel oli tuuleveski tavapärane Kuressaare kindluse osa. On teada, et 17. sajandil asus see praegusel läänebastionil, mis tollal kandiski Veski bastioni nime. Läänebastionil paiknenud tuulik hävis arvatavasti 1711. aastal, kuid 1787. aastal ehitas kohalik kaupmees Jelisar Beloussov tsiviilteenistuse valitsuse loal põhjabastioni suurtükitorni müüridele uue hollandi tüüpi tuuliku. Tuulik püsis sellel kohal novembrini 1795, mil see hävis tulekahjus.

Vallavalitsuse spetsialistide hinnangul tuulik bastionile ei sobi. Seda on märkinud ka Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker. Juba suve hakul ütles Mäeker, et alalist ehitusluba nad tuulikule anda ei soovi. Seega on esialgu antud tuulikule ajutine luba ja seda kuni paariks aastaks.

Kuid, kes meist ei teaks Eiffeli torni püstitamise saagat Pariisis, mis valmis 1889. aasta Pariisi maailmanäituseks, et sellega tähistada Prantsuse Revolutsiooni 100. aastapäeva ja mida pärast ehitamist peeti väga inetuks ja häbiväärseks. Torni omandiõigused pidid vastavalt lepingule minema 20 aasta möödumisel torni rajamisest Pariisi linnale, kes lubas selle kohe lammutada. Pärast Esimest maailmasõda pole aga torni lammutamise ideel enam laiemat kõlapinda olnud, sest sellest sai Pariisi tuntuim ehitis ja populaarseim turismiatraktsioon. Loodame, et nii juhtub ka meie Kuressaare bastioni tuulikuga.

Kuressaare Merepäevad; Liisi Koikson; "Tuule puudutus" (Robin Roots)

Merepäevade teise päeva peaesinejateks olid tänavu Marko Matvere, Jaan Tätte, Liisi Koikson, Marek Sadam ja Terminaator eesotsas Jaagup Kreemiga. Nende kõigi jaoks on Saaremaa olnud alati väga eriliseks kohaks ja sestap sinna ka igal aastal rõõmuga naastakse.

Vaata täpsemalt videost, mida muusikutel on Saaremaa kohta kosta ja kuidas müstiline saar neid on puudutanud.

Marko Matvere oli merepäevadele saabunud suisa oma ainulaadse imemasinaga.

Muusik ja näitleja Marko Matvere on juba aastaid sepitsenud ühe salaprojekti kallal, ehitades Eesti 100. sünnipäevaks hümnimasinat. Mees tutvustaski oma imemasinat tänavu veebruaris, vahetult enne Eesti sajandat sünnipäeva.

Tulemus on kaheksa tuubat, mida ühendavad kanalisatsioonitorud, ja kuhu annab õhusurvet kompressor. Mehe sõnul ongi see hümnimasin. Tööpõhimõte on nagu laeva udupasunal või rongivilel, ainult Matvere seadeldis on programmeeritud mängima ühte kindlat viisi, Eesti hümni. Nüüd on see omalaadne imemasin tuuritamas koos Matverega mööda Eestit. Kuressaare merepäevadel pandi imemasinale hääled sisse vahetult enne Tätte-Matvere-Koikson etteastet ja see oli tõepoolest muljetavaldav. Kõik kohal olnud koerad panid saba jalgevahel liduma.

Kuressaare Merepäevad; Kuressaare, Marko Matvere; "Tuule puudutus" (Robin Roots)

Hilisõhtune Terminaatori etteaste

Kuressaare Merepäevade hilisõhtune Terminaatori kontsert tõmbas rahva täiega käima (Robin Roots)

Kuressaare merepäevadel veesati ka viikingilaev

Kuressaare merepäevadel veesati tuhat aastat vanade jooniste järgi tammepuust ehitatud viikingilaev Thor, mis märgib selle ehitanud merakaru Eero Ahoneni jaoks teise lapse ilmaletulekut vaid paar päeva enne laeva lõplikku valmimist.

Viikingilaeva ehitaja Eero Ahonen ütles pidulikul sündmusel, et kui tuult on siis läheb see ka nädala pärast Salmele viikingilaagrisse ja seejärel suundub Pärnusse. "Tulevik saab olema ikkagi võimalikult palju merel ja ise teha pikki retki. Ma kavatsen nüüd minna Lätit röövima," ütles Ahonen.

Thori puhul võib laevameistri sõnul olla tegemist viimasel ajal Eestis ehitatud seitsmenda viikingilaevaga.

"Tean väga hästi, mis mu sõbra hinges on. Kaks aastat on ta seda lapsukest teinud ja Eero elus on üldse selline huvitav periood, et tal siin mõned päevad tagasi sündis ka päriselt poeg, nii et kaks last nagu korraga. Ja mõlemad ühe nimega Thor," ütles Eero sõber Marek.