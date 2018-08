Festivali korraldusmeeskonna tuumik koosneb kaheksast inimesest, kellest vaid kaks on mehed. Alari Rammo tegeleb raha ja lepingutega ning Maiko Kesküla vastutab festivaliala ja -õhustiku eest. Ülejäänud valdkonnad on kõik naiste kanda.

Esmapilgul tundub, et tüüpilisi soorolliprobleeme arvamusfestivalil pole. On ju seal mitmeid paneelegi, kus konkreetsel teemal arutletakse. Festival on kodanikualgatus, mille eesmärk on, et kõik – justnimelt kõik – tuleksid kokku ja saaksid ning julgeksid üheskoos arvata ja diskuteerida.

Meestele omistatakse ühiskonnas traditsiooniliselt liidri ja jõulise tegutseja rollid; naistele aga hoolitseja, alluva ja kaasaelaja rollid. Sellised stereotüübid on märkamatult imbunud ka arvamusfestivalile, kus eri taustade ja maailmavaadete kokkuviimisel diskussiooni taga ajades on arvamuslaev siiski natuke kreeni vajunud.

Arvamusfestivali tegevus on omakorda jagatud 14 valdkonnaks, mille eest vastutavad taaskord rohkem naised kui mehed: vastutavatel positsioonidel on viis meest, kes tegelevad pigem maskuliinsete valdkondade koordineerimisega, nagu näiteks logistika, IT, elekter jne. Naiste taktikepi alla jäävad see-eest näiteks majutus, toitlustus ja lastehoid.

Mehed juhivad diskussioone

Natuke tähelepanelikumalt eri paneele ja teemasid uurides torkab silma, et suuremat osa vestluspaneelidest juhivad mehed. Kümnest teemakategooriast, mille all eri arutelud toimuvad, on meesjuhtide ülekaal üle pooltes. Mehed juhivad põhiliselt poliitikaloome, julgeoleku, väärtuste, kogukonna, töö ja turu ning tehnoloogiaga seotud arutelusid.

Naised ja mehed juhivad võrdselt paneele hariduse, inimese ja elukeskkonna teemadel.

Naissoost paneelide juhte on enam vaid ühel teemal: selleks on laps ja pere, kus kümnest diskussioonist kaheksat veavad naised.

Kas tõesti ollakse ikka veel arvamusel, et meestega saab mehejuttu rääkida ja naised võivad arutleda näiteks koriluse üle, kui nad ka millestki rääkida tahavad? Arvamusfestivali kodulehe andmetel saavad poliitikaloome teemadel kahe päeva vältel peale paneelide juhtide sõna vähemalt 107 inimest. Nendest lausa kolmveerand on mehed: täpsemalt 30 naist ja 77 meest.

Samal ajal saavad laste ja pere teemadel sõna 25 inimest, kellest 19 on naised. Kas tõesti saab sellise korraldusega kokku tuua palju erinevaid vaatenurki?

Eestvedaja sõnul oleneb kõik harjumusest

Arvamusfestivali eestvedaja Maiu Lauring selgitab, et festival ise ei korralda ühtegi paneeli, vaid nende poole pöörduvad eri organisatsioonid, kes soovivad ühel või teisel teemal arutelusid pidada. Arvamusfestival on neile kõiges nõu ja jõuga abiks.

Arvamusfestivali eesmärk on Lauringu sõnul iga teema puhul võimalikult palju eri pooli ja seisukohti kokku tuua, et tekiks huvitav diskussioon. „Seda ma võin raudselt öelda, et me oleme öelnud, et tahame võimalikult palju mitmekesisust. Kui inimesed paneelides on kõik ühte tüüpi, ei pruugi tekkida huvitavat arutelu.“

Tema sõnul on seda ka paneelide korraldajatele öeldud, et igas vestluses võiks rääkimas olla vähemalt üks naisterahvas. Selle kohta, et mitmetel teemadel peavad arutelusid ainult mehed, arvab Lauring: „Mõnes mõttes on see kõik mingis vanas harjumuses kinni.“ Ta lisab: „Igalt elualalt leiab ju professionaalseid ja pädevaid naisi, keda kaasata.“

Arvamusfestivali eestvedaja sõnul üritatakse erinevust rikastada soo ja vanuse kaudu. Kui peakski juhtuma, et mõnes paneelis saavad sõna ainult naised või ainult mehed, siis ilmselt on proovitud eri vaatepunkte sisse tuua, kaasates eri vanuses osalejaid.

Laupäevane programm Õhtulehe laval

Kell 11

Söömishäired ja muu ehk Tabud, millest spordis ei räägita

Võistlusel põrunud sportlane räägib telekaamera ees nördinud silmil, mis nihu läks, aga kui palju jätab ta rääkimata? Mis on tabud, millest sportlased avalikult silpigi ei poeta?

Arutelu juht: Õhtulehe sporditoimetuse juht Siim Kera. Arutlejad: spordipsühholoog Jorgen Matsi, fitness-sportlane Endla Vaher, endine võrkpallur Anna-Liisa Sutt.

Kell 13

Kas haigekassa peaks rahastama aborte?

Iirlased toetasid tänavu rahvahääletusel abordikeelu tühistamist. Poolas seevastu on kerkinud algatused abordiõiguse piiramiseks. Kas Eestis peaks haigekassa aborte rahastama või on aeg senised otsused ümber hinnata?

Arutelu juht: Eesti Väitlusseltsi treener ja kohtunik Karin Kase. Arutlejad: (poolt) TÜ naistekliiniku arst-õppejõud Made Laanpere, feminist ja kultuuritöötaja Nika Kalantar, kunstnik Piret Räni; (vastu) EELK peapiiskop Urmas Viilma, EKRE poliitik Helle-Moonika Helme, ämmaemand, loodusraviterapeut ja EKRE poliitik Helle Kullerkupp.

Kell 15

InBoili akustiline kontsert

InBoili ehk Andrus Rootsmäe kontsert otsib vastuseid küsimustele: kas me sellist Eestit tahtsime ning mida toovad järgmised 100 aastat?

Kell 17

Miks sa ei oska lapsega rääkida?

Mille poolest erineb nutipõlvkond vanematest generatsioonidest? Kuidas õpetada, suunata ja kõnetada last, kes ei tõsta ekraanilt pilkugi? Kas vanematel on midagi õppida noortelt juutuuberitelt ja Instagrami staaridelt?

Arutelu juht: ajakirjanik Manona Paris. Arutlejad: Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso, meediaärimees Hans H. Luik, psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel, juutuuber Victoria Villig.