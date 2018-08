Teemasid on selle aasta Paide Arvamusfestivalil rohkem kui seeni pärast vihma. Jutuainet on palju ning debatte leidub igale maitsele. Tänavad on täis inimesi, kes keskpäevases päikeses sammuvad avatud meele ja varutud faktidega toetamaks arvamusi arutelusid seirama.

Arvamusfestivali külastajate seast leiab inimesi, kes on tulnud niisama festivaliga kaasnevaid tänava-ja kodukohviku mõnusid nautima kui ka neid, kes soovivad välispoliitika, õigusriigi ja hariduse alaseid arutelusid kuulata ja neil ka kaasa rääkida. Kohale on tulnud ka palju vanemaid inimesi, et rääkida probleemidest, mis neid vaevavad ning kuulata, mida ekspertidel neile vastata on.