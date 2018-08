Saatejuht Owe Petersell pööras tähelepanu Karmeni sotsiaalmeedia postitustele, milles on näha, et modell viibib viimasel ajal oluliselt sagedamini kodumaal. "Ma olen igatsenud Eestit," selgitas Pedaru. "Tore on tagasi olla perekonna ja sõprade juures."

Pedaru oli modelliagentuuri omanikule silma jäänud Draamateatri järjekorras seistes. 15aastane Kehrast pärit neiu oli vanematega teatrit külastamas. "See oli saatus, mis meid kokku viis. See oli ilus ja õnnelik juhus, et sattusime mõlemad viibima sinna," rääkis Jõgger. "Garderoobis kõrvuti seistes tegin talle pakkumise, millega ta oli kohe nõus."

Kui üldiselt on modell kodumaad külastamas vaid puhkuse eesmärgil, siis kuu aega tagasi tegi ta esimest korda ka Eestis modellitööd. Oma modellikarjääri suurimateks saavutusteks peab Pedaru erinevaid kampaaniaid moebrändide Michael Korsi, Gucci ja teistega. "Ma olen uhke kõikide saavutuste üle," lausus Pedaru. "Karjääri alguses olid tähtsad moesõudel osalemised, aga hetkel on pildistamised kõige olulisemad." Kuigi majanduslikus mõttes on Karmen eluks ajaks kindlustatud, ei soovi ta loorberitel puhata. "Kui ma ühe koha peal olen, lähen närvi." Seepärast vajab Pedaru vähemalt korra nädalas eemale minekut. "Ma olen lennujaamadega harjunud," lausus 28aastane modell.

Saates tuli juttu ka Karmeni eraelust. 2012. aastal sõlmitud abielu itaallasest kallima Riccardo Ruiniga võib tänaseks päevaks lõppenuks nimetada - hetkel on paaril käsil lahutusprotsess. "Lihtsalt juhtub niimoodi," ei hakanud Karmen lahutuse tagamaid täpsustama.

Hetkel võib Karmenit nimetada vabaks. "Kõigil on šanssi, lihtsalt oleneb inimesest. Võib öelda, et olen küll vaba." Karmen rääkis, et ta on piisavalt tark, et läbi näha, kui mees jahib tema varandust. "Neid luusereid on hästi palju."

Abielusse naine enam sellisel kujul ei suhtu. "See on kõigest paber. Eks igaüks tahab enda kõrvale kedagi, aga vahel on nii, et ei ole kedagi. Sellest ei ole ka midagi hullu."

Täispikka saadet saad kuulata siin: