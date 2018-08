"See on väga lihtne. Oleme Patuse Poolega jõudnud nii kaugele, et enam kaugemale sellega minna ei saa," seletas Edvin.

Sünne ja Edvin kinnitasid, et midagi skandaalset nende laialimineku taga ei ole: nad jõudsid lihtsalt sellesse punkti, kus arengut muusikutena enam ei olnud. Nad otsustasid, et kõige parem on lahkuda tipus.

"Kuna me oleme nelja aastaga jõudnud sinna, et viimane aasta aega on olnud suhteliselt paigaltammumine, siis ma arvan, et kui asjal ei ole kuskile minna, siis ei ole mõtet seda hetke oodata, mil asi hakkab langema. Seda ei ole vaja," rääki Sünne.

Suhted on väga head.

"Me ei ole riius. Ma ei oota last. Kõik on väga-väga hästi. Me lihtsalt leidsime koos, et praegu on ideaalne aeg lõpetada," ütles Sünne. "Me tahame ju jätta positiivset märki siia Eesti muusikamaastikule. Millal siis veel?"

Sünne ja Edvin peavad aga väga tõenäoliseks, et ühel hetkel hakkavad nad uuesti muusikaga tegelema.

"Leidsime ühiselt, et on aeg astuda nüüd edasi, võtta vastu uusi väljakutseid. Mine tea, mis elul veel varuks," põhjendas Sünne lahkuminekut kolmapäeval avaldatud videos. "Me omavahel oleme rääkinud, et kui lõpetada, siis tipus," lisas Edvin.