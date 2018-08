Tartus Karlova sadamas plahvatas 25. juulil jett. Tartu Postimehe andmetel pääses jetiga sõitnud noormees suuremate vigastusteta.

Youtube'is jagatud videost on näha, kuidas jetisõitja on just jõele suundumas, kui plahvatus ta kõrgele õhku paiskab. Lähedalolijate abi noormees ei vaja ning vinnab end ise veest välja. Seejärel saabub paat inimestega, kes jeti põlemisele kustutitega piiri panevad.