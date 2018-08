Hiina ametnike sõnul pole ehitamiseks väljastatud korrektseid pabereid. Kohalikud on hämmingus, sest võimudel oli „valesti ehitatud“ pühakoja ehituse takistamiseks aega kaks aastat. Sajad inimesed Hiinas seisavad Weizhou mošee ümber, et kaitsta seda lammutamise eest, vahendavad BBC ja Reuters. Hiinas elab umbes 23 miljonit moslemit, ajalooliselt elab neid palju just Ningxia provintsis, kus kõrgub värske Weizhou mošee. Hiina võimud on aga viimastel aastatel hakanud nn välismaa mõjutustega religioonide järgijaid, nende seas islam ja kristlus, varasemalt veelgi enam taga kiusama. Weizhou kunagine mošee hävis Hiina kultuurirevolutsiooni käigus. 3. augustil said Weizhou mošee külastajad ootamatu halva uudise: nende äsjavalminud pühakoda kuulub sunniviisilisele lammutamisele. Araabiapärase välimusega, mitmete tornide ja kuplitega mošee on ametnike sõnul valesti ehitatud ning sel puuduvad korrektsed ehitusload.

Olgu mainitud, et traditsiooniliselt on Hiinas mošeesid ehitatud Hiina arhitektuuri stiilis. Kas ametnike vastumeelsuse põhjuseks on arhitektuuriline eripära või miski muu, igal juhul on sajad kohalikud moslemid kogunenud mošee juurde ning keelduvad sealt lahkumast.

Olukorra teeb absurdseks see, et mošee ei kerkinud tühja koha peale üleöö. Selle ehitus kestis kaks aastat - kohalikud imestavad, et kui tõepoolest polnud õigeid pabereid ja lube, kuidas see küll varem välja ei tulnud.