Käesoleva aasta 4. veebruaril Tallinna sadamas Rootsi laevalt maha tulnud Jürgen istus pahaaimamatult auto rooli, et koju sõita, kuid politsei pidas mehe rutiinse kontrolli käigus kinni. Mundrimeestel polnud midagi selle vastu, et Jürgen koju lähedaste juurde sõidab, kuid seaduse järgi pidanuks ta seda tegema kaine peaga.

Vanglakaristuse arvestas kohus aga ümber ühiskondlikult kasuliku töö tundideks ning neid tuli Jürgenil ära teha 177. Peale mitmete karistuse kandmisega seotud tingimuste tuli tal kohtuotsuse järgi loobuda ka viieks kuuks mootorsõiduki juhtimisõigusest. Viie päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest pidi Jürgen juhiloa maanteeametisse hoiule viima.

Olgu kohe öeldud, et juhtimisõigusest jäi Jürgen ilma juba kuuendat korda ja ikka on see olnud seotud joobes juhtimisega.

Kohtuotsuseid pole Jürgenil oma sõnul kombeks edasi kaevata. „Olen alati tehtut kahetsenud ja püüdnud end parandada, kuid kahjuks pole see alati õnnestunud,“ tõdeb Jürgen kohtus. „Kuidas need täpselt jõustunud on ja mis päevadel, pole ma kunagi jälginud.“

23. veebruaril pidas politseipatrull Jürgeni kinni talle kuuluva Renault Traffic kaubiku roolis Harjumaal Peetri alevikus. Jürgen oli küll üllatuseks kaine, kuid juhtimisõigusest oli ta juba kümme päeva enne kohtuotsuse jõustumist ilma jäänud. Isegi tema juhiluba oleks pidanud juba vähemalt neli päeva maanteeameti vastutaval hoiul olema. Prokuratuur alustas mehe suhtes kriminaalmenetlust karistuse kandmisest kõrvalehoidmise tunnustel.

Erakordselt õnnetu päev

Kohtus püüab Jürgen tõestada, et 23. veebruar oli tema jaoks õnnetu päev. Käimas oli varalahutuse protsess endise abikaasaga, äritegevus kiskus kiiva jne, jne.

„Ma ei teadnud üldse, mis päeval täpselt mul see juhtimisõigus oleks pidanud peatuma,“ vastab Jürgen protsessiosaliste küsimustele. „Ma ei tea, millest see tuli, aga mul oli kogu aeg peas, et juhtimisõigus peatub 24. veebruarist. Mul polnud mingit eelnevat kavatsust sõita autoga ajal, kui mul pole enam juhtimisõigust. Ma lihtsalt ei teadnud, et mul seda enam pole.“

Kogu vaidlus kohtus keerlebki selle ümber, kas Jürgen tegutses karistuse kandmisest kõrvalehoidmisel teadlikult, otsese tahtlusega või mitte. Ilma selleta poleks tema sooritatud tegu kuritegu, sest nii on seaduses kirjas.

Prokurör Lea Pähkel iseloomustab Jürgenit kui meest, kelle puhul kehtib põhimõte „vett ei joo ja jala ei käi“. Prokurör peab süüdistatava härdaid palveid ja kahetsust, mida mees on kohtu ees korduvalt lihvida saanud, silmakirjalikuks ja võltsiks.

Süüdistaja palub mõista Jürgenile eelmise karistuse ära kandmata osa arvestades kaheksa kuu ja 11 päeva pikkune vangistus.

Jürgeni kaitsja palub oma kliendi õigeks mõista, kuna teadlikust karistuse kandmisest kõrvalehoidmisest ei saavat tema puhul siiski rääkida. Kui aga kohus leiab, et mees on kõigele vaatamata süüdi, võiks piirduda rahalise karistusega. Reaalne vangistus ei tooks kaitsja sõnul kellelegi kasu.

Oma viimases sõnas palub Jürgen kergemat karistust, kuid liigselt manguma ei hakka. Ta on selle aasta maist läinud võõrutusravile ning loodab, et vähemalt see asjaolu võiks kohtule muljet avaldada.