Arvamusfestival on koht, kus iga-aastaselt saavad kokku nii noored kui ka vanad, et rääkida päevakajalistel teemadel, mis puudutavad kõiki Eesti inimesi.

Teemasid on selle aasta Paide Arvamusfestivalil rohkem kui seeni pärast vihma. Jutuainet on palju ning debatte leidub igale maitsele. Tänavad on täis inimesi, kes keskpäevases päikeses sammuvad avatud meele ja varutud faktidega toetamaks arvamusi arutelusid seirama.

Arvamusfestivali külastajate seast leiab inimesi, kes on tulnud niisama festivaliga kaasnevaid tänava-ja kodukohviku mõnusid nautima kui ka neid, kes soovivad välispoliitika, õigusriigi ja hariduse alaseid arutelusid kuulata ja neil ka kaasa rääkida. Kohale on tulnud ka palju vanemaid inimesi, et rääkida probleemidest, mis neid vaevavad ning kuulata, mida ekspertidel neile vastata on.

Kaks prouat, keda tülitame, on tulnud järgmiseks päevaks pinda sondeerima, kuna festival jätkub ka laupäeval.

Küsimusele, mis teemad kõnetavad inimesi kõige rohkem, saame väga erinevaid vastuseid. Vaid korra tuleb ära ka oodatud aktsiisiteema, rohkem on kuulda tehnoloogia-, haridus-, ja demokraatiahuvi. Nägudest on näha, et juba asjaolu, et inimesed on vahetus vestluses riigiametnike ja ministritega, on erutav. On ju põnev, kui näed luust ja lihast ministrit või isegi päiksprillides meestega ümbritsetud presidenti.