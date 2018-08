Poole aastase töö järel valmis äsja kahe tudengi bakalaureusetöö tulemusena Eesti esimene 3D-prinditud elektrimootori prototüüp.

Martin Sarapu ning Aleksandr Mahhankovi uurimistööd juhendanud TTÜ vanemteadur Ants Kallaste ütleb, et kuigi tegemist on kõige tavalisema pöörleva elektrimootoriga, on selle printimine Eestis pretsedent. “Töö taga oli masina karakteristikute väljaarvutamine ning 3D-joonestamine,” kirjeldab Kallaste arusaadavaks lihtsustatult töö protsessi.

Pool aastat kestnud protsessi järel printis masin elektrotehnilise terase pulbrist töötava mootori detailid, mis tuli käsitsi kokku panna. Elektrimootori toimimiseks on vaja kahte komponenti: magnetvälja ja eletrivälja. Käsitööna valmis mootorile vaid elektrivälja loomiseks vajalikud mähistega vasktraadid.



Käesoleval aastal liitub projektiga ka TTÜ doktorant. Kas Eesti majandusse tekib 3D masinatööstuse haru? Kallaste sõnul eeldab konkurentsivõime tekkimine olemasolevate probleemide lahenemist. Nimelt pole printimisega loodud lahendused praegu teistest meetoditest tõhusamad.“Masinate masstootmine 3D printeritega pole praegu efektseim lahendus, kuid kindlasti võimaldab printer uute prototüüpide tootmist.” See tähendab, et praegu on 3D printeriga targem masstootmise asemel täita üksikuid eritellimusi kindlate projektide tarbeks. Nõnda võib Eesti 3D printimise turg pakkuda konkurente näiteks Hiina pisimasinatootjatele ning luua uusi töökohti ja võimalusi.