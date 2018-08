Arvamusfestivali on kritiseerijad pidanud poliitikute salakavalaks plaaniks kanaliseerida rahval arvamusavaldamise õigus vaid kahele päevale aastas ühes kindlas kontrollitud kohas ja suunas. Jõudu sellisteks (lora)juttudeks andsid näiteks Facebook ja Youtube, sulgedes sellele nädalal üha aktiivsemalt parempoolsete vaadetega inimeste postitusi ja kontosid.

Ühes võime tõenäoliselt kokku leppida: arvamuste paljusus on kriitiliselt oluline ja arvamusi tasub kuulata. Tõsi, trollimine, spämmimine või lihtsalt peldikuseinaks olemine on ajastu kaasnähtused, mis tuleb lastehaigusena üle elada. Siiski on kurb, et mõned poliitilised jõud jäävad Paides toimuvast arvamusfestivalist eemale, selmet seal aktiivsemalt kaasa lüüa, sest festival pakub inimestega suhtlemise võimalust.

See võimalus on seda olulisem, et internetis tegutsevad keskkonnad juhinduvad peamiselt ärilistest eesmärkidest – Facebookil on aktsionärid, kes nõuavad, et firmasse pandud raha kasvaks. Nii peavad keskkonnad valima suuna, mis seda eesmärki täidaks ja võimalikke ohukohti enda jaoks minimaliseerima.