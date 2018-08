„Arvan, et see saab olema minu elu üks viimaseid suuremaid kokkusaamisi siin maises ilmas oma sugulaste, sõprade ja kolleegidega,“ usub Väino Aren, kes plaanib tänase 85. sünnipäeva puhul pidada maha vägeva peo. „Nõmme raudteejaamas, kus on üks tore restoran. Kokku tuleb ligi 50 inimest. Kui see pidu saab peetud, on süda rahul ja pärast seda võib tulla kas või veeuputus.“