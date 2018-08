Mustrilised tapeedid nõuavad tihti kavalaid sisekujunduslikke lahendusi ja üks neist on kindlasti osav tapeetide kombineerimine lihtsate värvitud seintega.





Aeg, mil terves korteris seinad tapeedikihi alla maeti, on möödas. Tapeeti ja seinavärvi kombineerides on võimalik luua illusioone suurematest, väiksematest, pikematest või ka lühematest tubadest. Bauhofi ehituseksperdid tutvustavad värve, mis on tulnud, et jääda ning ka seda, milliseid tapeete need värvid enda kõrvale igaveseks kaaslaseks sooviksid.

Vaade toast b.b home fashion

Sillerdavad valged

Alati ei pea sisustuses kasutatav valge olema ere nagu värskelt sadanud lumi. Naturaalsed valged toonid, mis peegeldavad vastu kohvivahult, puukoorelt või ka looduslikelt pärlitelt, annavad kodule sooja tunde. Nende mahedate ja rahustavate toonidega sobib kombineerida „b.b home passion“ tapeete, mis on inspireeritud kaugetest kultuuridest. Valikus leiduvad tagasihoidlikud mustrid ja naturaalsetes toonides triibud sobivad määrdunud valge, elevandiluu, kasevalge ja cappuccino vahuse helebeežiga. Kui soovid katta kõik seinad tapeediga, siis tee mõne loetletud tooniga mööblile värviuuendus ja värske kombinatsioon on garanteeritud!

Novamur

Rõõmsad roosad

Roosa värvi erinevad varjundid ei ole kaunid üksnes looduses või lastetubades. Roosa mõjub …

