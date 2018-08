Facebooki grupis "Sind on märgatud, rassist" on jagatud Twitteri postitust, milles "Eesti otsib superstaari" viimase hooaja võitja Uudo Sepp on kirjutanud, et vihkab mustanahalisi.



Õhtuleht võttis malbe ja kõikide eestlaste südamed võitnud Saaremaa poisiga ühendust. "Kas tõesti arvate, et mina olen selline, kes teeks midagi sellist?" küsib Uudo kohkunult.

"See ei ole normaalne inimene, kes nii on teinud. Mul endal polegi Twitteri kontot," lausub Sepp. "Universali tiim üritab seda maha võtta ja ma ise just avastasin selle. See on lihtsalt naljakas, kuidas inimesed üritavad igatepidi halba teha," on Uudo nördinud.

Laulja ise viibib hetkel Soomes salvestamisel ja uudis postitusest tuli talle väga suure üllatusena.

Universal Musicu esindaja kommenteeris, et selline vahejuhtum näitab selgelt, kui lihtne on tänapäeval sattuda küberkiusamise ja/või identiteedivarguse ohvriks. "Sellesse ei tohi kindlasti suhtuda kergekäeliselt. Loodetavasti on see õpetlik ka paljudele noortele, et selliste situatsioonide puhul tuleb kindlasti pöörduda politseisse, eriti, kui tegu on laimava alatooniga. Uudol on väga kahju, kui tema nime alt avaldatud kommentaarid mõjusid kellelegi solvavalt. Twitteri kontol avaldatud väiteid Uudo ei tolereeri. Hetkel viibib ta Soomes ning salvestab juba peagi ilmuvad singlit, mis jõuab fännide ette suve lõpus."