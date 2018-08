Laminaatparkett on kulumiskindel ja seetõttu ka pika elueaga. Erinevate viimistluste, mõõtude ja kvaliteediga parketilaudasid leiab igast Bauhofi ehituskauplusest ning vilunud töömees saab põranda eduka paigaldamisega kindlasti ka iseseisvalt hakkama.

Kiirkursuse käigus tuletame meelde ja ka õpetame kodusele remondimehele parketi paigaldamise põhitõdesid ja -nippe.

Enne tööle asumist on vaja ehitusmaterjale ja töövahendeid. Kui mõni asi on kodus puudu, siis Bauhofi ehitusosakonnas on kindlasti kõik vajalik olemas.

Vaata, mida läheb töötegemiseks tarvis!

Materjalid



• Polüetüleenist aluskile või ehituskile

• Kleeplint

• Astumise helisummutus

• Vahekiilud

• Ääreliistud

• Küttekehade pistikupesad

• Toolijalgade vilttallad

• Üleminekuliistud

• Uksestopperid

• Kinnitusmaterjal

• Liim

• Parketi puhastus- ja hooldusvahend

Töövahendid



• Löögiklots

• Haamer

• Nurgik

• Tõmberaud

• Pingutusrihm

• Mõõdulint

• Tikksaag

• Nurksaag

• Pliiats

• Elektriline kruvikeeraja või puur

• Plastikust spaatel

1. Sobivad aluspinnad

Laminaatplaate saab paigaldada peaaegu igasugusele aluspinnale. Alljärgnevas tabelis …

