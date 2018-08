Kuid siis, juulikuu lõpus, tegi muusik Vaiko Eplik sotsiaalmeediasse emotsionaalse postituse, kus süüdistas Helen Sildnat, et too ei ole pikalt tasunud Eesti helimeestele ja tehnika rentijatele TMW-l tehtud töö eest tasu. Palka võivad helimehed ja helitehnikud oodata aastaid, või seni, kuni uue festivali aeg käes on.

Tänavu aprillis, vahetult enne Tallinn Music Weeki, rääkis Helen Sildna intervjuus Õhtulehele õhinaga uuest Narvas Vene piiri ääres toimuvast festivalist, mille korraldamise ta oma südameasjaks on võtnud. Naine rääkis, et on piirilinnast täiesti sisse võetud ning usub, et sellest postindustriaalsest linnast saab Eesti järgmine kultuurikeskus.

Paanitsemiseks pole põhjust

Station Narva festivalijuht, kohaliku korraldustiimi liider ja muuhulgas Narva linna peaarhitekt Ivan Sergejev ei näe Sildna firma võlgnevustes probleemi ning usub, et need Station Narva festivali ei puuduta. „Ma ei kahtle Helen Sildna ega tema tiimi või firma võimekuses. Niiet minul ei ole mingit põhjust paanitseda. See on tema asi,“ sõnab mees. „See mis on TMW-l, on TMW-l, Station Narva on omaette festival.“

Sergejev mõistab, miks Sildnal töötasude maksmisel probleemid võisid tekkida.

„Sildna on väga selgelt kõike selgitanud, probleem oligi raha sisse ja välja liikumises.Tekib väike vahe, kus seda raha pole veel sisse tulnud, aga välja peaks minema. Ma arvan, et see on igale eraettevõtjale tuttav lugu, selles pole midagi üllatuslikku. See ei tähenda seda, et keegi paneb raha tasku ja teistele ei maksa, kuigi selliseid sensatsioone on ka olnud. Aga see ei ole Shiftworks. Mina ei näe mingit probleemi, et kellelegi maksmata jääb,“ sõnab mees.

Sildna võiks asjaajamiste eetika kallal natuke tööd teha

Siiski, tõdeb Narva festivali juht, et Sildna võiks oma asjaajamise eetika kallal siiski vaeva näha. Mees tõdeb, et töösuhetes tekib ikka omavahelist hõõrumist.

„Vaiko Eplik postitas, hea, et ta probleemile tähelepanu pööras. Aga samas on Sildnal väga tugevate sidemetega partnerid, kes sellist asja ei ütle ja kes astusid kaitseks välja. See ei ole nii must-valge, et üks tüüp on midagi öelnud. Mina olen ka oma tööandja peale pahane olnud eelmistes töökohtades. Need on lihtsalt töömomendid! Kellelgi on kannatust ja usku, kellelgi seda pole,“ nendib Sergejev, nimetades kogu skandaali lihtsalt pseudoprobleemiks.

Sergejev usub, et Station Narvat on korraldamas väga võimekas tiim ning ta peab Helen Sildnat väga heaks juhiks. „Mina ei kahtle sekunditki selles, et me hakkama saame. Tegelikult see festival väga tähtis. Miks mina selles kambas olen, on seetõttu, et see on Narva arendamisega seotud festival. Ma arvan, et teeme väga olulist asja!“ lõpetab ta.