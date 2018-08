„Kindlasti peaks laste silmi kontrollima kolmandal eluaastal. Seda on vaja, et avastada võimalikke nägemishäireid ja haigusi. Loomulikult võib silmaarsti külastada ka varem, kui on tekkinud kahtlusi seoses lapse nägemisega,“ räägib Silmalaseri optometrist Gustav Kesküla.

Gustav Kesküla sõnul tuleb laste silmi kontrollida enne kooli algust ning seda teeb tavaliselt perearst. Vajadusel suunatakse laps juba silmaarsti või optometristi vastuvõtule. Kontrollis peaks käima iga paari aasta tagant ning vajadusel tihedamini.

Lapsevanematele paneb aga Kesküla südamele jälgida oma võsukesi. „Nägemiskontrolli peaks minema siis, kui laps kissitab kaugele vaadates või teleka ees istub ekraanile järjest lähemale. Lugedes lähevad read sassi, tekivad peavalud,“ loetleb optometrist.

Paljud vanemad kardavad, et prillid ei meeldi lapsele, nende kasutamine jääb soiku ja lõpuks kaovad hoopistükkis ära. Gustav Kesküla toonitab, et seetõttu ongi kõige tähtsam leida prillid, mis lapsele meeldivad. „Prillid ei tohi olla liiga kitsad ega ka laiad. Kui valitakse plastraam, siis tuleb jälgida, kuidas ta ninale sobib. Samuti ei tohi olla prillisangad liiga pikad ega liialt lühikesed. Vastasel korral vajuvad prillid valesse asendisse ja lapsel on ebamugav neid kasutada,“ selgitab Kesküla.

Tema hinnangul ei tasu karta lapsele kvaliteetsete prillide ostmist. „Kui vanem ei arvesta prillide soetamisel lapse soovidega, siis võib tõesti juhtuda, et need lähevad üsna kiiresti katki. Kvaliteetsete prillide ostmist ei peaks pelgama – prilliraam talub märksa rohkem füüsilist mõjutamist kui kõige odavam raam,“ lausub Kesküla.

Laste silmade kaitsmisel on olulisel kohal aga see, et põnnid ei vaataks liiga palju erinevaid ekraane. „Tänapäeva laste suur lemmik on nutiseade või telekamäng – nende seadmete kasutamisel kaob ajataju. Pole harvad juhud, kui laps mängib „natuke"“, millest saab lõpuks 3-4 tundi,“ nendib Kesküla. „Kui täiskasvanud kuvariga töötaja peab saama pärast iga töötatud tundi 10-15 minutit silmi puhata, siis laste puhul oleks silmade puhkust vaja tunduvalt rohkem. Intensiivne lähedale vaatamise aeg võiks olla aga märksa lühem.“

