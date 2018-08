Ellie Holman (44) Kentist on kulutanud üle 30,000 naela juriidilistele tasudele pärast seda kui ta 13. juulil pärast lendu kinni peeti. Tõenäoliselt peab ta umbes aastaks Araabia Ühendemiraatidesse jääma, kuni juhtum on lahendatud, kirjutab Daily Star.

Migratsiooniametnik andis korralduse koheselt Suurbritanniasse naasta, ent Holman palus võimalust taotleda uus viisa, kuna tema 4aastane tütar Bibi oli väga väsinud. Korraga küsis ametnik, kas naine on joonud? Holman sõnas, et jõi lennukis klaasi veini, mis talle Emirates Airlinesi poolt koos toiduga serveeriti.

Ametnik ütles Holmanile, et tegemist on alkoholi omamisega ning see on Emiraatides kuritegu.

Rootsi kodakondsusega Holman filmis telefoniga vihast ametnikku. Korraga ümbritses teda politseinikeparv, kes teatas, et ka lennujaama töötajate filmimine on seaduserikkumine. Naise pass ja telefon võeti ära ning ta viidi koos tütrega kongi.

Holman räägib, et palus vett ja midagi süüa, kuid tema palvetele ei vastatud. Samuti ei lubatud tal tualetti kasutada. Kong, kuhu nad koos lapsega pandi, oli kuum ja haises jubedalt.

„Minu tütar, kes on tavaliselt täielik rõõmurull, oli väga hirmunud,” ütleb murelik ema.

Vereproov näitas, et Holmani veres oli 0,04 protsenti alkoholi, mis on vähem kui lubatud alkoholitase Suurbritannias auto juhtimisel.

Ellie Holmani elukaaslane Gary, kes oli tütre Suri (9) ja Noah’ga (8) koju jäänud, juhtunust ei teadnud ning oli väga mures. Mees lendas Dubaisse ning tal lubati tütar Bibi ära viia, samas kui naine pidi olukorra lahendamiseni Dubaisse jääma.

Briti inimõigustega tegeleva mittetulundusühingu Detained In Dubai (kinni peetud Dubais) juht Radha Stirling sõnas, et Araabia Ühendemiraadid jätavad meelega eksliku mulje, et alkoholitarbimine on külastajate jaoks lubatud. „Seda näidatakse nii baaridega lennujaamas ja hotellides, ning restoranides ja klubides, kus alkohoolseid jooke serveeritakse. Turiste ei saa süüdistada, et nad usuvad Emiraate aktsepteerivat lääne joomisharjumusi, mis on paraku reaalsusest kaugel.”

„Turistide jaoks on täiesti ebaseaduslik ükskõik milline alkoholitase veres. Alkoholi tarbimine on seadusevastane nii baaris, hotellis kui restoranis ning kui avastatakse joove, pannakse see inimene vangi,” ütleb Stirling.

Araabia Ühendemiraatide Vällisminsteerium annab alkoholitarbimise osas järgnevat nõu: „Mittemuslimist residendid võivad alkoholi tarbida kodus ja litsenseeritud asutustes. Litsents kehtib ainult emiraadis, kus see on väljastatud. Ka residendid peavad taotlema vastava loa, et litsenseeritud asutustes alkoholi tarbida.”

Ministeeriumi sõnul ei väljastata alkoholilube mitteresidentidele, kuid turistidel ja külastajatel on võimalik alkoholi osta ja tarbida litsenseeritud asutustes, nagu hotellid, restoranid ja klubid. „Peab siiski arvestama, et alkoholijoobes viibimine avalikus kohas on Araabia Ühendemiraatides karistatav rikkumine.”