Kanadas Frederictoni linnas toimus tulistamine. Esialgsetel andmetel hukkus vähemalt neli inimest, nende seas kaks politseinikku.

Kanada rahvusringhääling vahendab, et tulistamine toimus tavalises eramajade rajoonis kohaliku aja järgi kella seitsme paiku hommikul. Politsei käskis inimestel kodudest mitte väljuda, lähedalasuvad kohvikud sulgesid uksed. Paar tundi hiljem kinnitas politsei, et tulistaja on vahi all. Ohvrite seas on kaks korrakaitsjat.

Tunnistajate kirjelduse järgi võis tulistaja mööda tänavat liikuda, üks elanik rääkis ajakirjanikele, et kuulis kõigepealt laske kaugemalt, siis aga juba oma kodu lähedal. Tänava elanike sõnul kuulsid nad kümneid laske.

Politsei palub mitte jagada toimunust spekulatsioone ja kinnitamata andmeid, et vältida segadust ja valeinfo levikut, samuti mitte jagada infot politseinike ja uurijate asukoha kohta.

Uudis on täiendamisel!