Kas viimaks ometi tüdruk? Inglise poptäht Sophie Ellis-Bextor (39) teatas, et tema neli poega saavad endale mängukaaslase.

Lauljanna ("Murder On The Dancefloor") paljastas lapseootuse Chris Evansi raadiosaates. Sophiel ja ansambli The Feeling bassimängijal Richard Jonesil on neli poega.

"Mu plaat ilmub umbes samal ajal kui mu viies laps, sest ma saan viienda beebi," teatas Sophie. "Täitsa pöörane!" Ta kinnitas, et ei tea veel, kas tulekul on poiss või tüdruk.