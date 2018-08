Demi Lovato kirjutati 4. augustil välja Los Angelese haiglast, kus ta oli väidetava heroiini üledoosi järel kümmekond päeva ravil olnud. Fännid suhtuvad kindlasti mõistvalt lauljatari otsusesse jätta ära sügisene turnee.

TMZ.comi andmeil suundus Lovato otse haiglast Californiast väljas asuvasse mainekasse võõrutuskliinikusse. Usutavasti kestab sealne ravi vähemalt kuu, Access Hollywoodi andmeil isegi vähemasti kolm kuud. Nii pole ime, et staar on annulleerinud turnee "Tell Me You Love Me", mis pidi ta viima Mehhikosse ja Lõuna-Ameerikasse.

"Soovime Demi Lovatole nüüd ja tulevikus kõike head ning lootame teda peatselt läha," ütleb turnee korraldaja TMZ vahendatud pressiteates.