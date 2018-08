Mõlemad mehed on Helsingis süüalused kohtuasjas, mis hõlmab kümmekonda metamfetamiinipruukijat ja 50. eluaastates narkoärikat. Erinevalt Sillanpääst, kellele prokurör nõuab vabadusekaotust, pääseb Siim ilmselt trahviga, mis on vähemalt 30 päevamäära suurune. Sillanpää on möönnud kokku 118 grammi meelemürgi ostmist, kuid eitab süüdistust, nagu oleks ta tegelnud selle edasimüümisega.

Siimu sõnul on nad pruukinud narkootikumi kas suitsetades või süstides.

Bahmatšov kinnitas, et nemad on aastate jooksul "kristalli" ostnud ainult kohtuasja peamise süüaluse käest. Doosid olevat varieerunud grammist kümne grammini. Siim toonitas, et uimastit on ostetud ainult enese jaoks, kuid seda on nad pruukinud ka välismaal. "Tellimise ja maksmise eest on alati hoolt kandnud Jari," rääkis Bahmatšov.