Rida Narva volikogu liikmeid sai korruptsioonikahltustuse. Midagi pole muutunud – korruptsiooni mainimisel mõtled ikka Keskerakonna peale. Lõhki on ka Keskerakonna tipp: kui parteijuht Jüri Ratas ütles, et kahtluste saanud liikmed ei saa oma kohal jätkata, siis kohapeal asju klaarimas käinud Yana Toom teatas, et kahtlustuse saanud jätkavad tööd volikogus. Kelle sõna peale jääb?

Õhuväejuht ei teadnud muhvigi

Hispaania hävitajalt lahingraketi väljatulistamisega anti peen sõnum Venemaale, et õhuturvet tehakse siinmail ikka tõeliste relvadega. Kehvem lugu on asjaoluga, et Eesti õhuväe juht kuulis toimunust alles poolteist tundi hiljem. Pole vahet, kas unustati toda väejuhti teavitada või oli ta levist väljas. Kui me ei taha olukorda, et ka konflikti puhkemisel ei jõuaks info kõrgemate kaitseväelasteni, on praegu aeg õigete, ka organisatsiooniliste järelduste tegemiseks.